Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/11/2023 - 15:33 Para compartilhar:

A cantora Ludmilla postou um desabafo no seu Instagram na tarde desta quinta-feira, 23, após o deputado Thiago Gagliasso (PL) votar contra o seu recebimento da Medalha Tiradentes, uma honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para figuras públicas engajadas em causas sociais de destaque.

A artista disse que não é a primeira vez que o irmão do ator Bruno Gagliasso teve uma atitude racista contra ela.

“A gente estava na casa de uma das pessoas mais famosas desse país. E eu estava acompanhada de um cara. Daí ele conheceu esse cara. Ele chegou nesse cara, na minha frente, e falou: ‘Pô, tanta mina gata na festa e você está com essa macaca?'”, iniciou.

“A gente olhou pra cara dele e começou a discutir. E aí já veio um monte de gente pedindo calma, dizendo que ele é assim mesmo, que às vezes passa dos limites. Eu falei que nesse tipo de situação não tem calma. Fiquei muito mal, esse foi um dos piores tipos de racismo que eu já sofri na minha vida”, continuou.

+ ‘Só teve uma falha’, diz Ludmilla sobre gafe ao cantar o hino nacional na Fórmula 1

+ Além de Ludmilla, outros famosos já pagaram mico ao cantar o hino nacional; relembre

A famosa afirmou também que em outro momento o ex-ator tentou se reaproximar dela em outra festa promovida pela mesma celebridade.

“Ele vai passar mal, porque vai ser racista, vai votar contra, mas a mãe venceu a medalha, a mão não para de lotar estádio. A mãe tá com um navio agora mega estourado, turnê com ingresso vendido até não sei quando. Família bem, amigos bem, bem amada, bem comida, bem casada. Vai passar mal, racista de m*rda”, completou.

a ludmilla expondo que o thiago gagliasso já foi racista com ela e por isso votou contra o recebimento dela da medalha tiradentes pic.twitter.com/3wkxQeZz7C — rod (@ludmonet) November 23, 2023

“Postura de conservador”

No dia da votação, o Thiago Gagliasso teria afirmado Ludmilla não merecia o prêmio por ter errado a letra do Hino Nacional e fazer apologia às drogas em sua músicas.

“A gente sabe que existem várias pessoas do funk que são conservadoras, como o falecido Mr. Catra, como milhões de comunidade que eu frequento”, disse.

“Então não tem nada haver com coisa racial, e sim pela postura que a gente como conservador tem que defender. De fato saber cantar um Hino Nacional, saber que não pode vender ‘verdinha’… É posição de cada um. Depois a gente é taxado como racista, de homofóbico e etc”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Gagliasso Ferreira (@thigagliasso)





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias