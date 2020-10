Ludmilla cria célula religiosa: “Agradecer ao Senhor por cuidar de mim”

Ludmilla dividiu com os seus seguidores que irá criar uma célula religiosa, a ‘Big Célula da Ludmilla’. Uma célula é um grupo de pessoas que se reúne para realizar atividades como o estudo da Bíblia, entoação de hinos e oração.

“Essa célula tem um propósito muito importante no meu coração, algo que faço para agradecer ao Senhor por cuidar tanto de mim. Sempre acreditei em Deus, mas nunca tinha vivido uma experiência real com Ele, até o dia em que me vi travada em uma cama com a crise da coluna, ali foi quando Deus se apresentou a mim e mudou meu quadro”, disse ela.

“A cada célula via como todos eram envolvidos por esse amor que move montanhas só para nos encontrar e abraçar. Esse louvor que fala sobre intimidade tocou o meu coração no dia dificil e eu prometi que o louvaria em público para expressar meu amor e minha gratidão a esse Deus que pode todas as coisas, que se apresentou a mim como pai, amigo, conselheiro e que se você abrir o seu coração, tenho certeza que irá te receber de braços abertos’, afirmou a cantora.

