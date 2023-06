Ludmilla convida Beyoncé para o seu show no Rio de Janeiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 11:46 Compartilhe

A cantora Ludmilla compartilhou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 28, dois áudios em que convida Beyoncé para participar do seu show no próximo dia 8 de julho, no Rio de Janeiro. “O dia que eu convidei a Beyoncé pro Numanice”, escreveu a artista. Nos áudios, Ludmilla comenta como será o pagode e ressalta o “open bar maravilhoso” e “banheiros limpos”.

Em tom divertido, a cantora ainda enfatiza que Beyoncé terá um lugar só para ela, onde poderá trazer toda a família. A mãe da artista, Tina Knowles, também foi convidada e a brasileira pontuou que ela poderá fazer stories com Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla.

O megaevento de pagode da artista, Numanice, acontece no Engenhão e promete ser uma das maiores apresentações da cantora.

No comentários, os internautas acharam a atitude da cantora inusitada e reafirmaram as falas da artista. “Lud sendo gente como a gente”, escreveu uma. “A história do banheiro limpo é MUITO real. Fui no Numanice em Porto Alegre e eu e minhas amigas só sabíamos elogiar os banheiros, mesmo sendo químicos”, publicou outra.

Serviço – Numanice

– Data: 8 de julho

– Local: Rio de Janeiro

– Endereço: Estádio Nilton Santos – Engenhão, Rio de Janeiro – RJ

Valor de Ingressos (ainda disponíveis):

– Open Bar | Unissex: R$ 610,00

– Cadeira Leste Superior: R$ 100,00 (meia entrada/social)

– Cadeira Leste Superior | Unissex: R$ 200,00

– Cadeira Oeste Superior: R$ 100,00 (meia entrada/social)

– Cadeira Oeste Superior | Unissex: R$ 200,00

Venda online: https://www.sympla.com.br/evento/numanice-l-rio-de-janeiro/1979784

