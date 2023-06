Ludmilla conta que foi notada por Beyoncé em show da ‘Reinassance Tour’ na Holanda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/06/2023 - 14:52 Compartilhe

A cantora Ludmilla contou que foi notada pela pop star norte-americana Beyoncé neste sábado, 17. A brasileira estava no show da turnê Renaissance em Amsterdã, quando percebeu que a artista estrangeira apontou para ela.

Ludmilla, declaradamente fã de Beyoncé, celebrou o primeiro reconhecimento de um ídolo seu no Twitter.

Na rede social, ela escreveu: “A Bey acabou de apontar para mim por causa do vestido.”

A brasileira usou o mesmo vestido que Beyoncé usou na estreia da turnê.

A peça com estampa colorida e holográfica foi usada no show em Estocolmo, na Suécia. A diferença é que o vestido de Ludmilla não possui mangas.

No Instagram, Ludmilla comentou que comprou o ingresso na área VIP, que tinha uma visão não tão boa do show: “No desespero, eu saí comprando sem ver o mapa, sem esperar o primeiro show dela para ver onde ela mais ficava no palco. Eu saí comprando todas as datas. A gente acaba vendo o show meio de lado. Não é tão legal.”

Os ingressos para a Reinassance Tour podem variar de R$ 426,00 a R$ 1022,00 dependendo do setor. Já a área VIP, com acesso a frente do palco, o valor pode chegar até R$ 14 mil.

Beyoncé no Brasil

Ainda não há confirmações oficiais de que Beyoncé venha para o Brasil. A última vez que a artista veio ao País foi em 2013 e, por isso, as expectativas dos fãs brasileiros estão altas.

Nas redes sociais, circulam diversos vídeos de trechos das apresentações que a artista tem feito na Europa e até lives feita por brasileiros que viajaram para ver a turnê.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias