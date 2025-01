Ludmilla comandará primeira grande festa do BBB25; saiba quando

O primeiro “sextou” do “BBB 25” (TV Globo) vai chegar com tudo! Se depender da artista que sobe ao palco, a animação estará garantida na casa mais vigiada do Brasil e nas residências de quem assistir junto dos brothers e sisters. Ludmilla é a cantora que faz o show na primeira grande festa da temporada.

Com mais de 7 bilhões de streams acumulados ao longo de sua carreira, a artista ocupa o 6º lugar no ranking global das mulheres pretas mais ouvidas, ao lado de nomes como Beyoncé, Rihanna e Nicki Minaj.

Reconhecida por sua versatilidade, Ludmilla vai levar ao reality uma seleção de músicas que vão do funk ao pagode, gêneros que a consolidaram como um dos principais nomes da música brasileira. Músicas como “Rainha da Favela”, “Saudade da Gente” e “Maliciosa” estão previstas no setlist da apresentação da cantora, que é dona de um dos maiores espetáculos da música nacional: a turnê Numanice #3.

“Estou muito animada em comandar a primeira grande festa do BBB 25! Vai ser uma noite incrível, cheia de energia boa para os brothers e todo mundo que está assistindo de casa”, celebra Ludmilla.

Em tons de azul, preto e prata, o mood da festa remete a tecnologia e o evento promove um open house para comemorar a estreia da edição. O portal de entrada, que liga o interior da casa à festa, será um túnel de vidro fumê com luzes de LED, garantindo o brilho na chegada dos competidores ao espaço. O mobiliário predominantemente azul e as bolas na piscina compõem a decoração da primeira festa do ‘BBB 25’. Haverá, ainda, sets para produção de conteúdo, entre eles, um espaço com balões metalizados e bolas de sabão, com câmera slow motion para captar as interações dos participantes no local. Figurinos elegantes nas cores prata e preto vestem os confinados para a grande noite.