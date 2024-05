Ludmilla cancela turnê ‘Ludmilla In The House Tour’: ‘Não poderia ser feita de qualquer jeito’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 11:38 Para compartilhar:

Ludmilla anunciou na manhã desta quarta-feira, 15, o cancelamento da sua turnê “Ludmilla In The House Tour“, que estrearia no último sábado de maio, 25. Os shows pelo Brasil celebrariam os 10 anos de carreira da cantora.

“Essa é uma notícia que eu não gostaria de estar trazendo para vocês, mas, infelizmente, ela precisa ser dada. Por motivos de logística e produção, a turnê precisou ser cancelada. Vocês que me acompanham aqui, sabem o quanto eu sou exigente nas minhas entregas, isso é uma coisa muito séria que não poderia ser feita de qualquer jeito. Peço desculpas a todo mundo que se planejou, assim como eu. Parei toda minha agenda para fazer isso porque era um momento que eu estava separando para celebrar junto com vocês”, disse no stories do seu perfil no Instagram.

+ Virada Cultural 2024: Veja a programação completa, com shows de Pabllo Vittar, Matuê e Maria Rita

+ Ivete Sangalo cancela turnê em comemoração de 30 anos de carreira: ‘Decisão dolorosa’

“Isso não quer dizer que a “Ludmilla In The House” nunca vai acontecer. A gente vai fazer isso acontecer da melhor maneira possível, no melhor momento possível, da maneira que eu sonhei e que vocês merecem”, comentou.

“Isso foi uma conversa que foi pensada muito tempo com advogados, com equipe, com todo mundo, não foi uma decisão tomada de uma hora para outra. O pivô desse cancelamento foi tudo pensando em vocês. O meu trabalho é de excelência. Do fundo do coração, estou aqui pedindo desculpa. Em breve, daqui a pouco, eu volto com novidades sobre “Ludmilla In The House”, completou.

“Sempre tive uma grande preocupação em levar grandes experiências para o meu público. É o que tenho feito nesses últimos anos. Fico triste com o cancelamento da turnê porque ela nasceu com o propósito de celebrar os 10 anos da minha carreira com uma entrega digna do que meus fãs merecem. Espero conseguir me apresentar o quanto antes nas diversas cidades anunciadas e quero devolver, da melhor forma possível, todo o carinho que vocês me deram durante todo esse tempo”, disse a artista na nota publicada com sua assessoria.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)