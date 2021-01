Ludmilla brinca com vacinação do novo coronavírus: “Já chegou aqui”

Durante uma festa com amigos em sua casa, Ludmilla celebrou a liberação das vacinas do novo coronavírus na rede social.

Nos Stories do Instagram, a cantora apareceu com seringas e brincou com a situação. “E a vacina que já chegou aqui”, escreveu ela na legenda do post.

Veja também:

Felipe Neto revela que sua avó faz tratamento com canabidiol: “Vem se sentindo muito bem”

Thelma Assis posta foto na delegacia e dispara: “Fogo nos racistas”

Na semana passada, Ludmilla gerou polêmica ao falar que fará festa mesmo em meio à pandemia da Covid-19.

Veja também