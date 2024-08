Ludmilla atinge marca histórica de 1 bilhão de streams no Spotify

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2024 - 13:44 Para compartilhar:

Ludmilla alcançou a marca de 1 bilhão de streams no Spotify em 2024. A cantora é atualmente a maior artista preta da América Latina, com mais de 7 bilhões de plays acumulados nas plataformas de música. Globalmente, ela se posiciona como a 6ª mulher preta mais ouvida no Spotify, ao lado de Rihanna, SZA, Nicki Minaj, Doja Cat e Beyoncé.

Neste ano, a artista lançou o álbum Numanice #3, que já soma mais de 400 milhões de streams na plataforma. Entre os principais sucessos do álbum estão “Maliciosa”, “Saudade da Gente“, “A Preta Venceu” e “Falta de Mim“. Na estreia da turnê Numanice em Salvador, o público formado por mais de 30 mil pessoas cantou todas as músicas do início ao fim.

Além do álbum, Ludmilla lançou “Piña Colada” em parceria com Ryan Castro e “Macetando” com Ivete Sangalo, este último sendo responsável pelo primeiro #1 da cantora baiana na plataforma. O ano também marcou o lançamento do Lud Session #4 com a IZA.

Ludmilla ainda aparece como convidada especial em lançamentos de Matheus e Kauan, Nyno Vargas, MC Daniel e Kehlani, com os dois últimos ocorrendo nesta semana.