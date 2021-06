Ludmilla aproveita viagem ao Caribe para renovar votos com Brunna Gonçalves

Ludmilla aproveitou o Dia dos Namorados no último sábado (12) para renovar os votos com a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves. As duas estão em uma viagem no Caribe ao lado da mãe da cantora, que usou a viagem para se casar com Renato Araújo, ex-segurança da filha.

+ Lary e Lourena unem forças em novo single e falam sobre representatividade feminina

“Eu e Brunna, a gente quer oferecer essa renovação de votos a todas as pessoas que não podem se assumir por conta de suas famílias. O amor de vocês não é menor do que o de ninguém. Viva o amor”, declarou Ludmilla nas redes sociais. “Gente, vocês não vão acreditar, a galera que trouxe a gente aqui para Curação armou uma renovação de votos para a gente. […] Simplesmente, meu amor, renovamos os nossos votos no Caribe”, revelou Brunna.

Confira:

🚨| Ludmilla e Brunna Gonçalves (sua esposa) renovaram os votos de casamento em Curaçao e ainda por cima tera um vídeo incrível de como foi a grande renovação.😍👩‍❤️‍👩💍



Equipe Brumillatictic

___________________________________ pic.twitter.com/3Vr8GX1HVq — brumillatictic (@brumillatictic) June 12, 2021

Veja também