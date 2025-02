Ludmilla anuncia ‘tempo’ na agenda de trabalho quando a filha nascer

Ludmilla, 29 anos, e a esposa, Brunna Gonçalves, de 33, estão em contagem regressiva para a chegada da filha, Zuri. A cantora, inclusive, já está organizando a sua agenda para ficar mais próxima da bebê quando ela nascer.

De acordo com a artista, a ideia é dar uma pausa nos compromissos profissionais quando Brunna der à luz, para poder aproveitar mais tempo com a família.

“A gente está esperando ela com muita alegria, muita ansiedade. Queremos aproveitar muito esse momento, porque foi uma coisa que a gente planejou muito. Estamos aí esperando ela chegar. Vou dar um tempo na agenda para aproveitar”, contou à Quem.

Brunna e Ludmilla estão juntas desde 2018 e revelaram que a escolha do nome Zuri para a filha é de origem africana. Zuri significa mulher forte e encantada em suaíli, língua falada no Quênia, Ruanda, Uganda, Tanzânia e outras regiões do continente.