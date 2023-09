Ludmilla anuncia Numanice em alto-mar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/09/2023 - 15:35 Compartilhe

Projeto de pagode de Ludmilla, Numanice é um dos maiores sucessos da cantora, e para celebrar isso, a artista anunciou que o evento terá uma edição em alto-mar em 2024. Em parceria com a PromoAção, o Navio Numanice acontecerá entre os dias 4 e 8 de março, saindo do Porto de Santos, em São Paulo.

A novidade promete mais de 96 horas de festa a bordo de um mega transatlântico de luxo. Ludmilla garante que está preparando uma lista de convidados especiais para os quatro dias de evento, com muito funk, pagode e eletrônico em cenários paradisíacos.

As vendas das cabines para o Navio Numanice serão abertas na próxima terça-feira, 26, no site da PromoAção e nas redes oficiais do projeto.

A notícia foi anunciada pela artista no Instagram, na quinta-feira, 21. “Sonho que se sonha junto é realidade! E o Navio Numanice, agora, é mais real do que nunca. No próximo dia 26/09, às 14h, abriremos as vendas do #NavioNumanice no link da bio. Serão 4 dias de muita música, diversão e um pôr do sol inesquecível em alto mar. Em 2024, a gente vai zarpar pros dias mais Numanice da história! Partiu?”, comunicou Ludmilla.

