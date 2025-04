Lucy Ramos relata desafios da amamentação e desabafa: ‘Resistência por amor’

Lucy Ramos, 42 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram, nesta sexta-feira, 25, um desabafo sobre os desafios da amamentação. Ela deu à luz Kyara, sua primeira filha, fruto do relacionamento com o ator e diretor Thiago Luciano, 45, no início deste mês.

Em uma postagem no Feed, a atriz relatou as dificuldades e o desconforto que encontrou para começar o processo de amamentação.

“Lindezas, confesso que nada me preparou totalmente para esse começo da amamentação. Está sendo um momento lindo e de conexão com a nossa pequena, mas também muito desafiador”, iniciou ela na legenda ao compartilhar cliques com a menina no colo enquanto amamenta.

“É dor no peito, bico rachado, cansaço, dúvidas, madrugadas em claro… é resistência por amor. Um corpo que se doa por inteiro e que em alguns dias desaba”, elencou ela.

“O amamentar nem sempre vem com leveza, às vezes ele vem com lágrimas e aquela vontade de desistir. Mas a gente segue aprendendo juntas, se adaptando, fazendo companhia uma à outra e construindo gota a gota essa relação que é só nossa”, complementou a atriz.

Lucy Ramos anunciou o nascimento da filha no dia 4 de abril. Ela e Thiago Luciano estão juntos há 18 anos.

Recentemente, a artista revelou que o parto durou quase 16 horas.

“Entre contrações, respirações profundas e quase 16h de trabalho de parto, Kyara nasceu. Foi um momento leve, doce, respeitoso e cheio de vida!”, detalhou Lucy Ramos na legenda ao postar um vídeo com imagens antes e após o parto.