Lucy Ramos fala sobre descobertas trazidas pela dança

A atriz Lucy Ramos abriu o coração em entrevista à Quem sobre como a dança mudou sua vida. Ela venceu a edição de 2020 do “Dança dos Famosos“, do Domingão do Faustão, e neste ano voltou para a disputa, que reúne os finalistas das competições anteriores.

“É voltar a sentir a adrenalina e aquele mesmo friozinho na barriga ao pensar na apresentação. Também é muito gratificante pois é uma edição comemorativa e muito significativa pela despedida do querido Fausto do Domingão. Um fechamento de ciclo. Ter recebido esse convite mostra que eu, assim como os outros colegas, estamos na história do quadro e isso me deixa muito feliz”, revelou.

Sobre a dança em si, Lucy comemora as descobertas sobre o próprio corpo que a prática proporcionou. “Me impactou muito positivamente. Descobri que meu corpo consegue fazer coisas que eu nunca imaginei fazer (risos). Superação total.” “Confesso que eu gostaria de ter mantido mais na rotina do que eu realmente consegui. Tive um processo de dedicação muito grande na edição passada e quando ela terminou, resolvi descansar um pouco do ritmo e o corpo acabou gostando muito da ideia de ficar parado”, finalizou.

