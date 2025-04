Lucy Ramos dá detalhes do nascimento da filha e revela que parto durou 16 horas

A atriz Lucy Ramos, 42 anos, falou sobre o nascimento de sua primeira filha, Kyara, e revelou que o parto durou quase 16 horas. Nesta quarta-feira, 9, ela compartilhou detalhes dos momentos no hospital até a chegada da menina ao mudo.

Kyara, fruto do casamento com o também ator Thiago Luciano, 45 anos, nasceu na última sexta, 4, na maternidade Pro Matre, em São Paulo. O casal está junto há 18 anos, mas somente agora decidiu aumentar a família.

Em uma publicação no Instagram, a artista mostrou o rostinho da filha pela primeira vez.

“Entre contrações, respirações profundas e quase 16h de trabalho de parto, Kyara nasceu. Foi um momento leve, doce, respeitoso e cheio de vida!”, detalhou Lucy Ramos na legenda ao postar um vídeo com imagens antes e após o parto.

A atriz também exibiu detalhes do quarto em que ficou e agradeceu à equipe de profissionais que a atendeu.

“Gratidão, a toda equipe, que nos recebeu com tanto carinho, atenção e não nos deixou faltar nada! Kyara chegou e junto com essa vida de luz, vai crescendo o amor da mãe e do pai. Foi um começo lindo e a nossa visão de mundo nunca mais será a mesma!”, disse ela.

Antes de realizar o sonho da maternidade, a atriz sofreu dois abortos espontâneos, entre 2023 e 2024. Na gestação de Kyara, Lucy foi diagnosticada com diabetes gestacional e precisou adotar uma nova dieta.