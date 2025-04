Lucy Ramos anuncia o nascimento da filha, Kyara: ‘Uma benção!’

Lucy Ramos, 42 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 4, para anunciar o nascimento de sua primeira filha, Kyara. A menina é fruto da união de 18 anos da atriz com o ator e diretor Thiago Luciano.

A artista compartilhou um carrossel de imagem no Feed do Instagram com registros feitos no hospital. Ela é de Recife e o pai da criança é de Campinas/SP, mas o casal decidiu que a menina viria ao mundo na capital paulista. Kyara nasceu na Maternidade Pro Matre Paulista, em São Paulo.

+‘Me disseram que eu estava morrendo’, revela ator Adam Devine

+Pabllo Vittar confessa ter atração por homens casados: ‘Eu amo’

“Oi, titias e titios, cheguei! Minha mãe me contou que havia uma grande torcida para que tudo desse certo no parto. E deu, viu? Foi uma benção! Estamos bem”, começou ela na legenda.

“Gratidão por todo o carinho e pelas preces. Depois que minha mãe entender um pouco sobre como cuidar de mim, ela virá aqui mostrar como foi a minha chegada, tá?”, completou ela.

Em recente entrevista, Lucy Ramos contou que a escolha do nome foi uma sugestão da sogra, que ela aprovou.

Antes de realizar o sonho da maternidade, a atriz sofreu dois abortos espontâneos, entre 2023 e 2024. Na gestação de Kyara, Lucy foi diagnosticada com diabetes gestacional e precisou adotar uma nova dieta.