Lucy Liu revela ter encontrado Drew Barrymore escondida no jardim de sua casa: ‘Saiu dos arbustos com folhas nos cabelos’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/11/2024 - 18:11 Para compartilhar:

A atriz e produtora norte-americana Lucy Liu confessou já ter encontrado Drew Barrymore, sua amiga e colega de profissão, escondida nos arbustos de sua casa com a intenção de fugir de um ex. A situação foi relatada durante o novo episódio do ‘The Drew Barrymore Show’, série apresentada pela atriz na plataforma Youtube.

O capítulo do programa abordou temas como relacionamentos e amizades e foi por esta razão que Barrymore contou que procurou a ajuda de Liu após um término complicado, mas ela não expôs o nome do ex-namorado envolvido.

“Eu estava lembrando, literalmente, sobre essa vez em que fui até sua casa e ia passar a noite, porque tinha acabado de terminar com alguém. Eu estava deprimida, mas pensei, ‘não há nada melhor para um coração partido do que suas amigas’”, disse Barrymore.

Liu a interrompeu, em tom cômico, completando a história: “Se você não se lembra, eu a encontrei escondida nos arbustos. Ela estava se escondendo, ela tocou o portão. E eu saí e fiquei tipo, ‘onde? Não vejo ninguém aqui’. E você meio que saiu dos arbustos com folhas no cabelo. E você ficou, tipo, ‘não quero que ninguém me veja aqui, lembra?’”.

As duas trabalharam juntas em dois filmes da sequência ‘As Panteras’ – ‘As Panteras’ (2000) e ‘As Panteras Detonando’ (2003). Apesar de não revelar nomes, Barrymore já foi casada com Jeremy Thomas, Tom Green e Will Kopelman, com quem teve duas filhas.