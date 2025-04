Lucros trimestrais da Meta aumentam apesar de grande investimento em IA e nuvem

A gigante tecnológica Meta divulgou lucros trimestrais muito superiores ao esperado nesta quarta-feira (30), afastando as preocupações do mercado de que seus fortes investimentos em computação em nuvem e tecnologia de inteligência artificial (IA) pudessem frear seu crescimento.

A empresa americana reportou um lucro de 16,6 bilhões de dólares (R$ 94 bilhões) no primeiro trimestre do ano, com receitas de 42,3 bilhões (R$ 239,4 bilhões), e um investimento comercial em publicidade que se manteve sólido.

As ações da gigante das redes sociais, proprietária do Facebook, Instagram e WhatsApp, subiram mais de 3% nas negociações após o fechamento do mercado naquele dia.

“Tivemos um começo sólido para um ano importante, nossa comunidade continua crescendo e nosso negócio está tendo um excelente desempenho”, declarou Mark Zuckerberg, diretor executivo da Meta.

“Estamos avançando bem com os óculos de IA e com a Meta AI, que já conta com quase um bilhão de usuários ativos mensais”, afirmou o chefe do grupo.

Nesta semana, a Meta lançou seu primeiro aplicativo independente de assistente de IA, que desafia o tão promovido robô conversacional ChatGPT ao oferecer aos usuários um acesso direto aos seus modelos generativos de IA.

Zuckerberg afirmou, em um vídeo publicado no Instagram, que o aplicativo “foi projetado para ser sua IA pessoal” e que pode ser acessado principalmente por meio de conversas por voz, com interações personalizadas para cada usuário.

gc/des/llu/db/am