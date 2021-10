Lucro trimestral da Microsoft cresce 48% graças à nuvem

Os lucros da Microsoft explodiram no terceiro trimestre, com 20,5 bilhões de dólares líquidos obtidos entre julho e setembro, o equivalente a um aumento de 48% em um ano.

No primeiro trimestre de seu período diferido, a gigante da informática também superou as expectativas dos investidores em termos de receita, com um volume de negócios de 45,3 bilhões de dólares (+ 22%), segundo um comunicado de resultados divulgado nesta terça-feira (26).

O crescimento é sustentado pela computação em nuvem, que se tornou o motor da empresa. Seu pacote Office e os serviços associados ao armazenamento e processamento de dados para empresas aumentaram suas vendas em 18%.

As receitas do Azure, principal plataforma de nuvem da Microsoft, também cresceram 50%.

As atividades de computação pessoal, que incluim, entre outros, o sistema operacional Windows, computadores e videogames (Xbox), faturaram 13,3 bilhões de dólares.

