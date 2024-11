Lucro operacional da Berkshire Hathaway recua 6% no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/11/2024 - 11:22 Para compartilhar:

A Berkshire Hathaway, holding do bilionário norte-americano Warren Buffet, registrou lucros operacionais, que excluem alguns resultados de investimentos, de US$ 10,1 bilhões no terceiro trimestre de 2024, um recuo de pouco mais de 6% frente aos US$ 10,8 bilhões do mesmo período do ano passado, segundo relatório divulgado neste sábado, 2.

Buffett diz que os lucros operacionais são os melhores indicadores do desempenho da Berkshire. As regras contábeis exigem que a empresa inclua ganhos e perdas não realizados de seus investimentos no lucro líquido, então uma alta ou retração no mercado acionário podem obscurecer os resultados dos negócios que a Berkshire administra.

O lucro líquido ficou em US$ 26,3 bilhões no terceiro trimestre, ou US$ 18.272 por ação de classe A, contra um prejuízo líquido de US$ 12,8 bilhões, ou US$ 8.824 por ação, no mesmo período do ano anterior.

O acúmulo de caixa e equivalentes da Berkshire cresceu em US$ 48 bilhões, para um recorde de US$ 325,2 bilhões, no final de setembro. Isso dá a Buffett ampla munição caso ele encontre uma empresa atraente para adquirir. Mas também mostra o desafio que ele enfrenta para encontrar bons investimentos com preços atrativos.

Sem recompras

A empresa de Buffett não recomprou nenhuma de suas ações no terceiro trimestre, pela primeira vez desde 2018, de acordo com a FactSet. Suas recompras diminuíram sensivelmente nos últimos meses, após muitos trimestres de recompras consideráveis. As ações Classe B subiram 27% este ano, em comparação com um ganho de 20% do S&P 500, e até mesmo alguns acionistas leais dizem que as ações parecem um pouco caras.

O valor de mercado da empresa ultrapassou o limite de US$ 1 trilhão no início deste ano, embora os papéis tenham sido negociados abaixo desse nível recentemente.

“Ele (Buffet) é paciente o suficiente para esperar por preços melhores”, disse Chris Bloomstran, presidente e executivo chefe de Investimentos do Semper Augustus Investments Group. “O mesmo vale para comprar ações da Berkshire.”

Além da Apple, a Berkshire reduziu sua posição no Bank of America no terceiro trimestre e continuou a vender ações em outubro. As vendas divulgadas recentemente levaram a participação da empresa no banco para pouco menos de 10%.