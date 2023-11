Lucro líquido Vittia cai 25% e atinge R$ 58,1 milhões no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2023 - 12:01 Para compartilhar:

O Grupo Vittia, que produz defensivos biológicos e inoculantes e nutrição especial de plantas, registrou lucro líquido de R$ 58,1 milhões no terceiro trimestre deste ano, 25% inferior em relação ao reportado em igual período do ano passado, de R$ 77,4 milhões. A companhia reportou receita líquida de R$ 291,4 milhões no terceiro trimestre do ano, queda de 5,3% ante o período de julho a setembro do ano anterior, de R$ 307,7 milhões.

O Ebitda ajustado recuou 22,4%, de R$ 116,1 milhões do terceiro trimestre do ano passado para R$ 90,1 milhões. A margem Ebitda ajustada cedeu 6,8 pontos porcentuais, passando de 37,7% para 30,9% na mesma base comparativa.

Segundo a empresa, os resultados foram afetados pelo adiamento das compras de insumos pelos produtores rurais, conforme já era esperado pela companhia.

“Observando o cenário climático e com dificuldades na comercialização da safra 2022/2023 em função de um volume recorde de safra e da queda dos preços das commodities, o produtor atrasou a compra de insumos para a safra 2023/2024 e para a subsequente safrinha, enxergando que a postergação das compras poderia beneficiar o custo de aquisição dos insumos, que caiu junto ao preço das commodities”, disse o CFO e diretor de Relações com Investidores da Vittia, Alexandre Del Nero Frizzo, em comunicado de apresentação dos resultados.

Por segmento, a receita operacional líquida de produtos biológicos avançou 5,7%, de R$ 90,4 milhões para R$ 95,6 milhões no terceiro trimestre deste ano, enquanto a de micros de solo subiu 44%, saindo de R$ 38,6 milhões para R$ 55,7 milhões na mesma base comparativa.

“Neste cenário adverso em relação à demanda, a Vittia continuou observando ao longo do 3T23 crescente adoção de práticas sustentáveis pelo agricultor, que juntamente com a busca pela redução de custos e maior produtividade nas lavouras continuou aumentando o interesse e experimentação pelas tecnologias biológicas”, disse a empresa no comunicado.

A receita obtida com a venda de fertilizantes foliares e produtos industriais recuou 21%, passando de R$ 157,4 milhões para R$ 124,3 milhões, enquanto a de condicionantes de solo e organominerais diminuiu 25,5%, saindo de R$ 21,3 milhões para R$ 15,9 milhões.

Os investimentos em Capex atingiram R$ 11,3 milhões no terceiro trimestre, redução de 22,5% ante igual período de 2022, quando o aporte somou R$ 14,6 milhões. A companhia investiu R$ 6,5 milhões no terceiro trimestre em pesquisa, desenvolvimento e inovação, uma queda de 6,3% em relação a igual período do ano anterior, quando foram aportados R$ 6,9 milhões em P&D&I.

Novos centros de distribuição

O Grupo Vittia anunciou que investirá R$ 460 mil em dois novos centros de distribuição em Araguaína (TO) e Coimbra (MG). O comunicado integra o balanço trimestral da empresa, divulgado na quinta-feira, 9, depois do fechamento do mercado financeiro.

Segundo a empresa, os locais terão estoque refrigerado para produtos biológicos e capacidade de armazenar, em conjunto, 750 paletes. “Os novos CDs possibilitarão maior proximidade com os clientes da região, assim como uma maior capacidade de armazenamento e expedição de produtos”, disse o CFO da Vittia, Alexandre Del Nero Frizzo, no comunicado.

De acordo com a Vittia, a estrutura em Coimbra facilitará o escoamento de produtos tanto para o oeste de Minas Gerais quanto para o norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Já o centro de distribuição em Araguaína permitirá à empresa atender aos produtores de regiões do Pará e Maranhão.

Em paralelo, a Vittia investe R$ 160 milhões na planta industrial de biológicos em São Joaquim da Barra (SP). A conclusão da segunda fase da fábrica ocorreu na metade deste ano, o que triplicou a capacidade de produção de fermentação sólida

