Lucro líquido do Mercado Livre sobe 80% no 2º tri

reuters 03/08/2022 - 17:05 Compartilhe

Por Aluisio Alves

SÃO PAULO (Reuters) – O lucro do Mercado Livre disparou no segundo trimestre, ilustrando como o maior grupo de comércio eletrônico da América Latina está sendo bem sucedido na estratégia de priorizar rentabilidade, mesmo num momento de desaceleração de vendas e da base de clientes.

A empresa com sede na Argentina anunciou nesta quarta-feira que seu lucro líquido de abril a junho somou 123 milhões de dólares, um avanço de 79,8% ante mesma etapa de 2021.A receita líquida do grupo no período somou 2,6 bilhões de dólares no trimestre, um avanço de 52,5% em dólar, no dobro da velocidade das vendas registradas pelo marketplace no período, a 8,6 bilhões de dólares (+26% ano a ano).

Além disso, a base de usuários chegou ao final de junho em 84,3 milhões, com adição de 3,5 milhões, mostrando também forte desaceleração em relação aos últimos dois anos, quando as medidas de isolamento social para conter a pandemia levaram a uma explosão das operações online.

Um dos maiores vetores do aumento das receitas por clientes no grupo foi a expansão acelerada do braço financeiro do grupo, o Mercado Pago, que viu a receita líquida disparar 112,5% em dólares no comparativo anual, a 1,2 bilhão de dólares, à medida que tem criado mais linhas de negócios, como seguros e investimentos. A carteira de crédito da unidade fechou junho em 2,7 bilhões de dólares, alta de 12,5% em apenas três meses.

A mudança de foco do Mercado Livre coincide com um período de maior ceticismo dos investidores no mundo todo em relação a modelos de negócio de alto crescimento baseados em tecnologia.

Após receberem dezenas de bilhões de dólares em aportes desde 2020, fintechs e startups de inúmeros setores estão tendo que redimensionar seus planos, inclusive anunciando milhares de demissões no Brasil neste ano.

Rivais locais do Mercado Livre no país, como Magazine Luiza, Via e Lojas Americanas, acumulam forte queda das ações em 2022, com especialistas passando a duvidar da capacidade destas companhias de manter o ritmo de crescimento dos últimos anos diante do ciclo de alta de juros em andamento.

Segundo o vice-presidente sênior de estratégia do Mercado Livre, André Chaves, o Brasil, que representou 56% da receita líquida do grupo no trimestre, segue como foco principal da companhia, que anunciou em março um investimento de 17 bilhões de reais para o país em 2022. O plano envolve a inauguração de quatro centros logísticos para dobrar sua capacidade de entregas.

Chaves afirmou ainda que a empresa teve um prejuízo de “menos de 10 milhões de dólares” com tesouraria no trimestre, por causa da desvalorização do bitcoin que a empresa comprou para manter em tesouraria como parte de estratégia de diversificação de carteira.

“Estamos confortáveis com nossa estratégia com oferta de criptomoedas a clientes, mesmo no atual cenário”, afirmou o executivo.

(Edição Alberto Alerigi Jr.)

Veja também