Lucro líquido do BTG Pactual cresce 10% no primeiro trimestre

SÃO PAULO (Reuters) – O BTG Pactual divulgou nesta segunda-feira lucro líquido ajustado de 2,26 bilhões de reais para o primeiro trimestre, em linha com as expectativas do mercado, com receitas totais avançando dois dígitos em uma base anual.

O resultado final representa um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior, informou o banco. Analistas tinham como previsão mediana lucro de 2,22 bilhões de reais, segundo dados da Refinitiv.

(Por Gabriel Araujo)

