Lucro liquido do BTG Pactual sobe 65,9% no 4º trimestre ante um ano, para R$ 2,7 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/02/2024 - 7:23 Para compartilhar:

O BTG Pactual registrou lucro líquido de R$ 2,7 bilhões no quarto trimestre de 2023, representando um crescimento de 65,9% frente ao mesmo período de 2022. Frente ao terceiro trimestre, o lucro líquido subiu 3,8%. O lucro líquido ajustado foi de R$ 2,8 bilhões, alta de 61% ante um ano e de 3,7% em relação ao terceiro trimestre. No ano de 2023, o lucro líquido ajustado foi recorde, somando R$ 10,4 bilhões, um aumento de 25% frente a 2022.

As receitas totais somaram R$ 5,65 bilhões no quarto trimestre do ano passado, alta de 56% frente ao mesmo intervalo de 2022, quando reconhecido o impacto de uma provisão não recorrente. Em relação ao terceiro trimestre, as receitas totais ficaram estáveis. No ano de 2023, as receitas totais foram para R$ 21,6 bilhões, um aumento de 25,6%.

O retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROAE) foi de 23,4% no quarto trimestre de 2023, de 16,7% no quarto trimestre de 2022. No terceiro trimestre de 2023, o ROAE ficou em 23,2%. No ano de 2023, o ROAE subiu para 22,7%, de 20,8% em 2022.

O patrimônio líquido do banco foi para R$ 49,4 bilhões ao final de 2023, de R$ 42,4 bilhões ao final de 2022.

O índice de Basileia subiu para 17,5% no fechamento do quarto trimestre de 2023, de 15,1% no mesmo período de 2022.

Os ativos totais sob gestão e administração alcançaram R$ 1,6 trilhão ao final do quarto trimestre de 2023, um aumento de 25% em base anual.

A entrada líquida de recursos (net new Money) alcançou R$ 41 bilhões no quarto trimestre de 2023, enquanto no ano, as entradas somaram R$ 205 bilhões.

“Em um ano desafiador nos mercados de crédito e capitais, fomos capazes de entregar uma performance recorde, com expansão significativa das nossas franquias de clientes. Seguimos obtendo alavancagem operacional em nossa plataforma, ao mesmo tempo que fortalecemos nossa cultura centrada no cliente.”, disse Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, no release de resultado do banco.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias