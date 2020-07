Lucro líquido de McDonald’s frustra ao tombar 67% no 2º trimestre de 2020

Duramente golpeado pelos bloqueios da crise do novo coronavírus, o McDonald’s registrou lucro líquido de US$ 483,80 milhões no segundo trimestre de 2020, ou US$ 0,66 em termos ajustados por ação, de acordo com balanço da empresa publicado nesta terça-feira (28). A leitura, queda de 67% em relação ao mesmo período do ano passado, frustrou as expectativas do FactSet, que estimava lucro líquido por ação de US$ 0,74.

Já receita da empresa despencou 30% no período na comparação anual, a US$ 3,76 bilhões. Neste caso, porém, a notícia foi um pouco melhor se comparada à estimativa do FactSet, que era de US$ 3,70 bilhões.

De acordo com a empresa, as vendas por delivery e drive-through atenuaram os impactos da crise no período e a situação está melhorando à medida em que a economia vai reabrindo. Ainda segundo informações da gigante do setor de alimentação, 96% dos restaurantes franqueados já estavam operando em todo o mundo durante o mês de junho. Às 8h17 (de Brasília), a ação do McDonald caía 2,27% no pré-mercado de Nova York.

