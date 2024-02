Lucro líquido da Zoetis cresce 14% no 4º trimestre e atinge US$ 525 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/02/2024 - 10:30 Para compartilhar:

A Zoetis, uma das principais empresas de saúde animal, relatou um desempenho forte no quarto trimestre de 2023, com aumento de 14% do lucro líquido. Esse crescimento foi atribuído ao segmento de cuidados com animais de estimação e a uma economia agrícola próspera nos Estados Unidos. A empresa, sediada em Parsippany, Nova Jersey, viu os ganhos do quarto trimestre atingirem US$ 525 milhões, ou US$ 1,14 por ação, em comparação com US$ 461 milhões, ou 99 centavos por ação, no mesmo período de 2022.

Em uma base ajustada, a Zoetis registrou ganhos de US$ 569 milhões, ou US$ 1,24 por ação, superando a estimativa média de Wall Street de US$ 1,23 por ação.

A receita do quarto trimestre aumentou 8,5% para US$ 2,2 bilhões, levemente acima da estimativa média dos analistas de US$ 2,19 bilhões.

As vendas nos EUA tiveram um aumento de 9% para US$ 1,2 bilhão, impulsionadas pelo aumento da demanda por medicamentos tanto para animais de estimação quanto para gado.

As vendas internacionais também aumentaram 9% para US$ 982 milhões, embora uma demanda mais fraca por certos produtos na China e na Austrália tenha compensado o crescimento em outras regiões.

Guidance

Olhando para o futuro, a Zoetis projetou que seus ganhos em 2024 estarão entre US$ 2,47 bilhões e US$ 2,51 bilhões, ou entre US$ 5,34 e US$ 5,44 por ação.

Os ganhos ajustados para 2024 são previstos para estar entre US$ 2,65 bilhões e US$ 2,7 bilhões, ou entre US$ 5,74 e US$ 5,84 por ação.

Além disso, a empresa tem como objetivo alcançar uma receita entre US$ 9,075 bilhões e US$ 9,225 bilhões em 2024, em comparação com US$ 8,54 bilhões em 2023.

A perspectiva otimista da Zoetis é impulsionada pela contínua força nos setores de cuidados com animais de estimação e gado, refletindo a posição da empresa como líder em saúde animal. Fonte: Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias