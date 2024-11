Lucro líquido da Votorantim Cimentos cresce 24% no 3º trimestre e atinge R$ 1,021 bi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/11/2024 - 11:43 Para compartilhar:

A Votorantim Cimentos teve seu melhor trimestre operacional e de alta nos principais indicadores financeiros. Entre julho e setembro, o lucro líquido ficou em R$ 1,021 bilhão – ou 24% a mais do que no ano passado.

A geração de caixa medida por Ebitda (lucro antes de impostos, depreciação e amortização) somou R$ 2,2 bilhões, valor 20% superior ao terceiro trimestre de 2023.

A receita líquida da companhia somou R$ 7,560 bilhões no terceiro trimestre, com alta de 6% sobre o mesmo intervalo do ano passado.

O volume de vendas de cimento, de 10 milhões de toneladas, por sua vez, foi 3% superior a junho a setembro de 2023.

Segundo a empresa, o maior resultado operacional já registrado foi conseguido graças à diversificação geográfica e de produtos, e maiores volumes vendidos no trimestre.

A Votorantim Cimentos também destacou o upgrade de rating de crédito feito pela Fitch de BBB- para BBB. Como já havia sido anunciado, a companhia emitiu R$ 1,1 bilhão em debêntures, com redução de custo e alongamento de prazo de seu passivo.

A empresa também afirmou ter vendido ativos no Marrocos e Tunísia, “alinhada à estratégia de balanceamento do portfólio em mercados desenvolvidos e emergentes.” Por outro lado, aumentou em 22% os investimentos em Capex (despesas de capital) no mesmo período, “alinhado à estratégia de aceleração de investimentos em competitividade estrutural”.