Lucro líquido da Terra Santa cai 21,4% no 1º trimestre, para R$ 6,4 milhões

A Terra Santa Propriedades Agrícolas obteve lucro líquido de R$ 6,4 milhões no primeiro trimestre de 2024, informou a companhia na segunda-feira, 13, depois do fechamento do mercado financeiro. O resultado representa queda de 21,4% ante os R$ 8,17 milhões apurados em igual intervalo de 2023.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recuou 13,7% na mesma comparação, para R$ 13,17 milhões. Já a margem Ebitda aumentou 19,6 pontos porcentuais, para 80,7%.

A receita líquida caiu 34,7% ante o primeiro trimestre do ano passado, para R$ 16,32 milhões. A receita líquida de arrendamento, responsável pela maior parte da receita total, foi de R$ 15,687 milhões no primeiro trimestre, queda de 37% na comparação anual.

O recuo foi motivado por uma queda de 30% no preço fixado da saca de soja da safra 2023/24 na comparação com o preço fixado da saca de soja para a safra 2022/23, disse a Terra Santa em comunicado.

No primeiro trimestre, o resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 2,62 milhões, ante um resultado negativo de R$ 3,14 milhões em igual período do ano passado, disse a companhia.

A dívida líquida da Terra Santa era de R$ 117,4 milhões em 31 de março de 2024, ante R$ 108,3 milhões em 31 de dezembro de 2023.

Segundo a empresa, o aumento se deve a uma captação de R$ 7,5 milhões para manutenção do capital de giro.