Lucro líquido da SLC Agrícola cai 7,8% no 2º trimestre, para R$ 321 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2024 - 13:50 Para compartilhar:

São Paulo, 15 – A SLC Agrícola reportou lucro líquido de R$ 321 milhões no segundo trimestre, queda de 7,8% na comparação anual, afetado pela menor produtividade da soja. A receita líquida recuou 6,4%, para R$ 1,35 bilhão, pelo mesmo motivo.

“Ainda que tenhamos passado por uma safra que enfrentou condições climáticas adversas, conseguimos encerrar o trimestre com a soja totalmente colhida, atingindo 3.276 quilos por hectare, o que é 2,3% superior à média nacional” destacou, em nota, o diretor-presidente da SLC Agrícola, Aurélio Pavinato.

O volume de algodão faturado cresceu 73,2%, com alta de 4,2% nos preços. O Ebita (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de R$ 258 milhões, uma redução de 53,4% na comparação com igual trimestre do ano passado.

A empresa expandiu sua área plantada potencial para a safra 2024/25 em quase 60 mil hectares, por causa de uma joint venture com a Agropecuária Rica S/A e o arrendamento de terras no Piauí.

A avaliação das terras da SLC pela Deloitte resultou em valorização de 6%, para R$ 11,6 bilhões.