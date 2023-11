Lucro líquido da Minerva foi de R$ 141 milhões no 3º trimestre (-0,3% em um ano)

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/11/2023 - 9:00 Para compartilhar:

São Paulo, 9 – A Minerva Foods informou nesta quarta-feira, 8, depois do fechamento do mercado, que gerou um lucro líquido de R$ 141 milhões no terceiro trimestre, uma queda de 0,3% ante o mesmo período do ano passado. O Ebitda no terceiro trimestre de 2023 ficou em R$ 713,7 milhões, 11,5% abaixo em relação ao mesmo período do ano passado, com margem Ebitda de 10,1%, 0,5 ponto porcentual acima na comparação anual. Já a receita líquida no terceiro trimestre foi de 7,06 bilhões, 16,2% abaixo em relação ao mesmo período de 2022.

De acordo com a Minerva, o fluxo de caixa livre foi de R$ R$ 608,1 milhões no terceiro trimestre. O diretor financeiro do frigorífico, Edison Ticle, disse que esse foi o principal destaque do trimestre. “Tivemos uma devolução importante de caixa via capital de giro. Só neste trimestre o capital de giro contribuiu com R$ 581 milhões de capital positivo”

A margem Ebitda, segundo Tricle, ajudou a manter a alavancagem estável de 2,8 vezes a dívida líquida/Ebitda LTM.. A queda acentuada na receita líquida foi fruto do recuo no preço do gado, que teve consequência no preço da carne, explicou.

