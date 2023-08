Lucro líquido da Klabin soma R$ 971 milhões no 2º trimestre, estável na comparação anual

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2023 - 8:53 Compartilhe

A Klabin apurou lucro líquido de R$ 971 milhões no segundo trimestre de 2023, estável ante o mesmo período de 2022. Na comparação com os três meses imediatamente anteriores, o resultado foi 23% menor, segundo balanço divulgado pela companhia nesta terça-feira, 1.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 1,344 bilhão, recuo de 32% na comparação anual e 31% a menos no intervalo trimestral.

A receita líquida da Klabin, por sua vez, atingiu R$ 4,293 bilhões no período, o que representa uma retração de 15% ante um ano e recuo de 11% no intervalo trimestral.

Resultado financeiro

O resultado financeiro da Klabin ficou positivo em R$ 156 milhões no segundo trimestre, ante R$ 303 milhões negativos no ano anterior e R$ 58 milhões positivos nos três primeiros meses do ano.

As despesas financeiras, por sua vez, somaram R$ 132 milhões, recuo de 41% ante o primeiro trimestre de 2023. Quanto às receitas financeiras, o resultado foi de R$ 275 milhões, crescimento trimestral de 14%. Segundo a Klabin, o resultado foi decorrente majoritariamente do efeito positivo da marcação a mercado dos títulos públicos mantidos no caixa.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias