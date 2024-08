Lucro líquido da Kepler Weber cresce 10,9% no 2º trimestre, para R$ 37 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2024 - 10:18 Para compartilhar:

A Kepler Weber, líder no mercado de equipamentos para armazenagem de grãos, obteve lucro líquido de R$ 37 milhões no segundo trimestre deste ano, alta de 10,9% ante os R$ 33,4 milhões apurados em igual período do ano passado, informou a companhia na quarta-feira, 31, depois do fechamento do mercado financeiro. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 63,3 milhões, aumento de 17,7%.

A receita líquida da companhia avançou 16,6% na mesma comparação, para R$ 327,8 milhões. No segundo trimestre de 2024, o mercado interno representou 91% da receita líquida, e o externo, 9%.

“O desempenho positivo de nossos segmentos, especialmente em Fazendas, Negócios Internacionais e Portos & Terminais foi fundamental para alcançar ótimos resultados”, disse a empresa no release de resultados. “O déficit de armazenagem no agronegócio brasileiro, uma taxa de câmbio favorável para exportações e a expectativa de uma safra recorde em 2024/2025 também impulsionaram nosso desempenho no segundo trimestre.”

A receita líquida do segmento Fazendas da Kepler no segundo trimestre de 2024 aumentou 25,4% ante igual período de 2023, para R$ 103,6 milhões.

“Apesar da produção de grãos no Brasil no ciclo 2023/2024 ter sido 6% menor em relação ao ciclo anterior, destacamos o aumento significativo da receita líquida da companhia, impulsionado pela necessidade de armazenagem nas fazendas e considerando a expectativa do Plano Safra 2024/2025”, justificou a companhia.

Já o segmento de agroindústrias gerou R$ 98,2 milhões em receita líquida no segundo trimestre, alta de 15,3% na comparação anual.

A Kepler atribui o resultado positivo também ao novo Plano Safra e ao atendimento oferecido pela companhia a clientes. “Além disso, houve faturamento de projetos relevantes no segundo trimestre de 2024, como entregas às cooperativas no Paraná e em Mato Grosso do Sul, também empreendimentos de grandes grupos e tradings consolidados no mercado que estão nos Estados de Mato Grosso e Goiás”, citou, mencionando investimentos intensificados das cooperativas.

A receita de negócios internacionais subiu 24,1%, para R$ 31 milhões. Segundo a Kepler, a alta foi motivada pela retomada das exportações argentinas, assim como bons desempenhos do Equador, Paraguai e Venezuela.

O segmento de portos e terminais teve receita líquida de R$ 37,5 milhões no segundo trimestre, avanço de 34% ante igual período de 2023. Segundo a Kepler, o resultado reflete a consolidação da companhia nas vendas de equipamentos para movimentação e armazenagem.

A receita líquida de reposição e serviços caiu 4,7%, atingindo R$ 57,6 milhões. A Kepler atribui a queda à redução no custo da matéria-prima (aço).