Lucro líquido da Gerdau salta 604% no 3ºtri

Por Gabriel Araujo

SÃO PAULO (Reuters) – A siderúrgica Gerdau informou nesta quarta-feira que seu lucro líquido atingiu 5,59 bilhões de reais no terceiro trimestre, salto de 604% em relação a igual período do ano passado, impulsionado por um forte desempenho da construção nos mercados norte-americano e brasileiro e por níveis historicamente elevados dos preços globais do aço.

A empresa disse ainda que seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado avançou 228% no período, a 7,023 bilhões de reais. A produção de aço da Gerdau no terceiro trimestre cresceu 7%, enquanto as vendas avançaram 2%, para 3,25 milhões de toneladas.

