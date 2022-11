Lucro líquido da FS mais que dobra no 2º trimestre do ano fiscal 2023

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 29/11/2022 - 16:36 Compartilhe

(Reuters) – A FS, uma das maiores produtoras de etanol de milho do Brasil, registrou um lucro líquido de 274,5 milhões de reais no segundo trimestre do ano fiscal 2023, representando um avanço de 119,7% ante igual período do ano anterior.

A receita líquida da companhia totalizou 1,9 bilhão de reais no período, um incremento de 25,4% na comparação anual.

Desse resultado, a FS destacou o crescimento de 32,6% das receitas líquidas no segmento de nutrição animal, que somaram 405 milhões de reais no trimestre, representando quase um quarto da receita total da companhia.

O processo de produtivo do etanol de milho resulta em um coproduto chamado DDG, os grãos secos de destilaria, utilizados como matéria-prima de ração animal.

Além disso, a companhia vendeu 353 milhões de litros de etanol de milho no trimestre, volume 8,6% maior ante o mesmo período do ano anterior. O crescimento nas vendas foi atribuído especialmente a melhorias nos rendimentos da produção e ao aumento das vendas para a região Nordeste.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações (Ebitda) do trimestre foi de 707,4 milhões de reais, representando um avanço de 14,7% ante o segundo trimestre do ano fiscal de 2022.

Em relação a investimentos, a FS projeta um Capex de 1,4 bilhão de reais até o final do ano e mantém a perspectiva de entrada em operação da próxima planta em Primavera do Leste (MT) em junho de 2023.

(Por Rafaella Barros)

