Lucro líquido da FriGol cai 48,9% no 3º trimestre para R$ 13,108 milhões

A FriGol, um dos principais e mais tradicionais frigoríficos do País, encerrou o terceiro trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 13,108 milhões, o que representa queda de 48,9% em comparação com igual período de 2022 (R$ 25,643 milhões). Conforme comunicado da companhia, receita líquida no período foi de R$ 781 milhões, baixa de 18% ante igual período do ano passado (R$ 952,7 milhões), mas alta de 3,6% em relação ao segundo trimestre deste ano.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$ 48 milhões, 27% menor ante 2022, com margem de 6,2%. A dívida líquida foi reduzida em R$ 25 milhões, uma queda de 9%.

A companhia destaca no comunicado que o número de abate aumentou 21% na comparação com o terceiro trimestre de 2022,” refletindo de forma concreta os investimentos realizados no primeiro semestre deste ano para a ampliação da capacidade produtiva nas três plantas de bovinos da companhia, localizadas em Lençóis Paulista (São Paulo), Água Azul do Norte e São Félix do Xingu (ambas no Pará)”.

“Os investimentos que fizemos no aumento de produção possibilitaram ganhar mais eficiência e contribuíram para termos um período de margens positivas, tanto no mercado interno quanto externo, com o melhor Ebitda do ano”, disse na nota Eduardo Miron, CEO da FriGol.

“Apesar de volume de abate superior, as receitas foram reduzidas pela precificação de venda da carne que sofrem impacto pela queda no preço da arroba. Além disso, a demanda do mercado chinês e o dólar mais baixo, ante o mesmo período do ano passado, também causaram impacto na receita com exportações que, mesmo assim, representaram 54% das vendas no período”, complementou o CFO da FriGol, Eduardo Masson.

Com disciplina financeira e gestão de capital de giro, a companhia encerrou o terceiro trimestre com caixa de R$ 306 milhões, 26% maior do que o registrado ao fim do segundo trimestre.

Seguindo a estratégia de diversificar mercados, recentemente, a FriGol fechou as primeiras vendas para Cingapura e Indonésia, países para os quais conquistou habilitações no início deste ano. Cingapura e Indonésia fazem parte do bloco de países da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que tem uma população de cerca de 700 milhões de pessoas e tem sido visto com grande potencial para a companhia. O próximo passo é buscar habilitações para Filipinas e Malásia.

No mercado interno, o foco está na expansão das vendas de produtos de maior valor agregado, entre eles o projeto Açougue Completo FriGol, que teve seis novas lojas inauguradas no terceiro trimestre.

A FriGol, pela segunda vez consecutiva, atingiu 100% de conformidade nos critérios determinados pelo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da Pecuária Sustentável, em auditoria supervisionada pelo Ministério Público Federal no Pará. O resultado, divulgado em outubro, comprova que todo o gado adquirido de fornecedores diretos no bioma Amazônia respeita critérios socioambientais.

