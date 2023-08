Lucro líquido da Eletrobras aumenta 16% no 2º trimestre na comparação anual, para R$ 1,619 bi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2023 - 7:20 Compartilhe

A Eletrobras obteve lucro líquido de R$ 1,619 bilhão no segundo trimestre deste ano, alta de 16% em relação ao mesmo período de 2022. No acumulado do primeiro semestre, a empresa reportou lucro líquido de R$ 22,018 bilhões, alta de 8% em base anual de comparação.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, da sigla em inglês) somou R$ 6,595 bilhões no trimestre, alta de 59% ante igual período do ano anterior. O Ebtida recorrente, que exclui custos e provisões de ativos e planos, aumentou 2% no segundo trimestre, para R$ 5,431 bilhões.

A margem Ebitda alcançou 71% no período, alta queda de 24,5 pontos porcentuais (p.p.) na base anual, enquanto a margem Ebitda recorrente caiu 1 p.p. no trimestre, para 59% na mesma base de comparação.

Considerando os seis primeiros meses do ano, o Ebitda da Eletrobras alcançou R$ 11,150 bilhões, elevação de 48%. Já o Ebitda recorrente totalizou R$ 11,007 bilhões, aumento de 4%.

A receita operacional líquida da companhia atingiu R$ 9,246 bilhões no período, 4% superior ao mesmo intervalo de 2022. A receita operacional líquida recorrente, que engloba receita do Procel, também registrou alta 4% e somou R$ 9,209 bilhões na mesma base de comparação.

De janeiro a junho, a receita líquida da companhia foi de R$ 18,455 bilhões, alta de 8% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. Já a receita líquida recorrente aumentou 9% no período, para R$ 18,475 bilhões.

Ao final de setembro, a dívida líquida recorrente da Eletrobras era de R$ 37,904 bilhões, montante 150% maior que o visto no mesmo intervalo do ano anterior. A alavancagem, medida pela relação dívida líquida por Ebitda recorrente, alcançou 2,0 vezes no trimestre, alta de 129% na base anual.

Os investimentos da Eletrobras no trimestre foram de R$ 1,388 bilhão, montante 46% menor do que o observado um ano antes. No acumulado do ano até junho, a empresa investiu R$ 2,504 bilhões, redução de 18%.

