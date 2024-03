Lucro líquido da Cemig soma R$ 1,88 bilhão no 4º trimestre, alta de 34,1% na base anual

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/03/2024 - 7:21 Para compartilhar:

A Cemig reportou lucro líquido IFRS de R$ 1,88 bilhão no quarto trimestre de 2023, alta de 34,% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado de 2023, o lucro líquido da companhia avançou 41,4%, totalizando R$ R$ 5,8 bilhões.

Entre outubro e dezembro, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, da sigla em inglês) IFRS ajustado pela exclusão de itens não recorrentes, aumentou 24,5% em base anual de comparação, para R$ 2,45 bilhões. Em 12 meses, o Ebitda da Cemig ficou em R$ 8,5 bilhões, alta de 23,1% ante o ano anterior.

Já a receita líquida da Cemig no quarto trimestre avançou 2,1% para R$ 9,95 bilhões. No ano, a empresa registrou receita de R$ 36,8 bilhões, o que representa um crescimento de 6,9%, em base anual de comparação.

Operacional

A receita bruta com energia vendida a consumidores finais de outubro a dezembro somou R$ 7,6 bilhões, representando um aumento de 32,7% em relação a igual período de 2022. No período, o fornecimento bruto de energia totalizou 5.865 megawatts-hora (MWh), alta de 2,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em relação ao gás, a companhia registrou uma receita com fornecimento de R$ 953 milhões no trimestre, redução de 23,2% na base anual. No período, o volume de gás vendido foi 8,2% menor do que no quarto trimestre de 2024, enquanto o número de consumidores cresceu 16,1%.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias