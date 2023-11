Lucro líquido da Cemig sobe 4,65% e atinge R$ 1,23 bilhão no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2023 - 8:13 Para compartilhar:

A Cemig reportou lucro líquido de R$ 1,23 bilhão no terceiro trimestre deste ano, alta de 4,65% em relação ao mesmo período do ano anterior, conforme divulgação realizada no período da noite da quinta-feira, 9.

Entre julho e setembro, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado pela exclusão de itens não recorrentes, aumentou 27,9% em base anual de comparação, para R$ 1,964 bilhão, enquanto a margem Ebitda passou de 16,64% para 20,84%, aumento de 4,2 pontos porcentuais (p.p.).

Já a receita líquida da Cemig no terceiro trimestre avançou 2,20% para R$ 9,426 bilhões.

Operacional

A receita com energia vendida a consumidores finais de julho a setembro totalizou R$ 8,130 bilhões, crescimento de 14,41% em relação ao mesmo período de 2022. No período, o fornecimento bruto de energia totalizou 15.786.608 megawatts-hora (MWh), queda de 0,99% em relação ao mesmo período do ano passado.

No período, o consumo residencial aumentou 6,2% em comparação com o mesmo intervalo de 2022, principalmente devido ao crescimento na base de consumidores e do consumo médio mensal, devido às temperaturas mais elevadas, além do efeito das ações de recuperação de perdas.

Em relação ao gás, a companhia registrou uma receita com fornecimento de R$ 989,2 milhões no terceiro trimestre, redução de 18,79% na base anual. O resultado é decorrente de paradas programas para manutenção nos principais clientes industriais.

Na compra de gás para revenda, a empresa teve uma despesa de R$ 527,1 milhões no trimestre, uma queda de 32,63% em base anual de comparação.

