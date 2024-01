Lucro líquido da Camil Alimentos recua 2,8% no 3º trimestre fiscal de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/01/2024 - 9:45 Para compartilhar:

Brasília, 12 – A Camil Alimentos, multinacional de origem brasileira, obteve lucro líquido de R$ 143 milhões no terceiro trimestre fiscal deste ano, encerrado em novembro, informou a empresa nesta quinta-feira, 11, depois do fechamento do mercado. O resultado representa queda de 2,8% ante igual período do ano passado, quando a companhia registrou lucro de R$ 147,1 milhões. O lucro por ação atingiu R$ 0,41 no terceiro trimestre. A companhia atua em arroz, feijão, café, açúcar, massas, pescados e biscoitos.

Já a receita líquida aumentou 15,5%, de R$ 2,600 bilhões para R$ 3,004 bilhões no terceiro trimestre fiscal de 2023 – resultado recorde para o período. No segmento alimentício Brasil, a receita aumentou 14,2%, para R$ 2,150 bilhões. O segmento alimentício internacional obteve receita líquida 18,9% maior, de R$ 853,9 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recuou 19,5% na mesma comparação, de R$ 309,8 milhões para R$ 249,3 milhões. Já a margem Ebitda cedeu 3,6 pontos porcentuais do terceiro trimestre fiscal de 2022 para o terceiro trimestre fiscal deste ano, encerrando o período em 8,3%.

A alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda) terminou o terceiro trimestre fiscal de 2023 em 4,3 vezes ante 2,8 vezes de igual período do ano fiscal anterior. No período, a companhia investiu (Capex) R$ 79,7 milhões, 65,5% menos que no terceiro trimestre fiscal de 2022.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias