Lucro líquido da Camil Alimentos cai 56% no 4º trimestre, para R$ 66,096 milhões

São Paulo, 10 – A companhia Camil Alimentos reportou lucro líquido de R$ 66,096 milhões no quarto trimestre de 2019. O valor representa queda de 56,02% na comparação com o lucro líquido de R$ 150,295 milhões de igual período do ano anterior. Os dados foram divulgados nesta Quinta-feira (9) em balanço enviado à CVM. Enquanto isso, a receita da companhia fechou o trimestre em R$ 1,443 bilhão. O resultado representa crescimento de 13,95% ante a cifra de R$ 1,266 bilhão na mesma base de comparação.