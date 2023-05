Lucro líquido da Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, dispara mais de 500%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2023 - 13:45 Compartilhe

O lucro líquido, incluindo participações acionárias e outros ganhos de investimento de curto prazo, da Berkshire Hathaway, conglomerado administrado por Warren Buffett, disparou para US$ 35,5 bilhões no primeiro trimestre deste ano, ante US$ 5,58 bilhões no mesmo período do ano anterior. A evolução corresponde a um aumento de cerca de 530%.

Buffet, contudo, diz que os investidores devem se concentrar nos resultados operacionais da empresa, cujo lucro foi de US$ 8,065 bilhões no mesmo período, um aumento de 12,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Os ganhos operacionais refletem os resultados das empresas que a Berkshire possui e administra. Isso inclui seguros e resseguros, serviços públicos e energia, transporte ferroviário de carga, manufatura e varejo.

No período, a subscrição de seguros e a receita de investimentos em seguros aumentaram, enquanto a operação ferroviária do conglomerado e sua empresa de energia tiveram quedas nos lucros.

Os investimentos em ações subiram no primeiro trimestre, incluindo a Apple, que é de longe a maior participação individual de Buffett. A Berkshire também aumentou substancialmente sua participação na Occidental Petroleum no ano passado. As ações da Apple atingiram uma alta de oito meses na sexta-feira, depois de superar as visualizações de ganhos.

A empresa de Warren Buffett foi uma vendedora líquida de ações no trimestre, colhendo US$ 10,4 bilhões líquidos com as vendas de ações. As recompras de ações da Berkshire cresceram para US$ 4,4 bilhões, a maior desde o primeiro trimestre de 2021, acima dos US$ 2,8 bilhões no quarto trimestre.Ainda assim, seu tesouro de caixa aumentou para US$ 130,62 bilhões em relação aos US$ 128 bilhões do quarto trimestre. Fonte: Dow Jones Newswires.

