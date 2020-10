Lucro líquido da América Móvil avança a 18,9 bilhões de pesos mexicanos

A América Móvil informou nesta terça-feira, 20, que seu lucro líquido ficou em 18,9 bilhões de pesos mexicanos no terceiro trimestre, um crescimento de 45% na comparação com igual período do ano passado. Já a receita da empresa, dona da Claro no Brasil, teve avanço anual de 4,7% na mesma comparação, a 260,2 bilhões de pesos.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) teve alta de 10,1% na comparação anual, a 86,5 bilhões de pesos mexicanos no terceiro trimestre.

Veja também