Lucro líquido da Adecoagro aumenta 106% no 1º trimestre, para US$ 47,3 milhões

A Adecoagro, uma das companhias líderes do setor agrícola na América do Sul, obteve lucro líquido de US$ 47,34 milhões no primeiro trimestre de 2024, disse a companhia nesta quinta-feira, 16, depois do fechamento do mercado. O resultado representa aumento de 105,8% ante igual período do ano passado, quando a empresa lucrou US$ 23 milhões. Em termos ajustados, o lucro da Adecoagro diminuiu 40,1%, para US$ 23,3 milhões.

A receita bruta cresceu 2,6% na mesma comparação, para US$ 253,8 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou em US$ 90,12 milhões, alta de 1,1% ante o primeiro trimestre de 2023. A margem Ebitda ajustado passou de 36,4% para 36%.

Segundo a companhia, o aumento do Ebitda ajustado refletiu um desempenho superior nos três segmentos da divisão de agropecuária, que compensou totalmente uma queda no negócio de açúcar, etanol e energia. O Ebitda ajustado da divisão de agropecuária cresceu 137,6% no primeiro trimestre, para US$ 44 milhões.

No negócio de açúcar, etanol e cogeração de energia a partir de cana, o Ebitda ajustado caiu 32,4% ante o primeiro trimestre do ano passado, para US$ 51,86 milhões. O volume processado de cana-de-açúcar aumentou 47,3% na comparação anual, para 2,167 milhões de toneladas – o maior volume já registrado para um primeiro trimestre, segundo a Adecoagro. A empresa disse que esse aumento se deve à maior disponibilidade de cana e ao modelo de colheita contínua, que permite o processamento de matéria-prima durante o período de entressafra do setor sucroalcooleiro brasileiro.

A produção de açúcar aumentou 56,9% no primeiro trimestre, para 119,4 mil toneladas, enquanto a de etanol subiu 61%, para 87,3 milhões de litros.