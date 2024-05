Lucro líquido consolidado da Localiza sobe 40,6% no 1º trimestre, para R$ 733,5 mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 21:32 Para compartilhar:

A Localiza&CO registrou lucro líquido consolidado de R$ 733,5 milhões no primeiro trimestre de 2024. O número representa alta de 40,6% em relação ao mesmo período de 2023.

O Ebitda consolidado somou R$ 2,920 bilhões entre janeiro e março, alta anual de 11,3%.

A margem Ebitda da divisão de Aluguel de Carros foi de 63,3%, redução de 2,8 pontos porcentuais em relação à margem de um ano antes, explicada pelo efeito dos custos de preparação.

Em Gestão de Frotas, a margem foi de 69,2%, redução de 7 p.p., explicada principalmente pelo efeito do laudo de aceleração da depreciação no primeiro trimestre de 2023, que impactou positivamente a margem daquele trimestre em 5,5 p.p., segundo o release de resultados.

A companhia destaca que as novas iniciativas associadas a mobilidade, telemetria e oficinas trouxeram receitas de R$ 41,9 milhões, mas impactaram negativamente a margem Ebitda desta divisão em 2 p.p. no trimestre.

Nos três primeiros meses do ano, a companhia observou uma redução nos preços de venda de carros usados, evidenciados pelos indicadores de mercado, com impacto negativo na margem dos carros vendidos. Como resultado, a margem do Seminovos foi de 1,9% entre janeiro e março.

Receita

A receita líquida consolidada subiu 27,3% para R$ 8,686 bilhões. A cifra no segmento aluguéis apresentou crescimento de 27,1%, sendo 20,2% na divisão de Aluguel de Carros e 35,4% na divisão de Gestão de Frotas.

A receita de Seminovos somou R$ 4,338 bilhões no trimestre, aumento de 27,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, resultado do aumento no volume e preço de venda de Seminovos.