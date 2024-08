Lucro líquido ajustado do BTG Pactual sobe 15% no 2º trimestre, para R$ 2,949 bi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2024 - 8:07 Para compartilhar:

O BTG Pactual encerrou o segundo trimestre de 2024 com lucro líquido e receitas mais uma vez recordes. O lucro líquido ajustado somou R$ 2,949 bilhões entre abril e junho, representando um crescimento de 15% frente ao mesmo período de 2023. Em comparação ao primeiro trimestre, que somou R$ 2,889 bilhões, o lucro líquido ajustado do primeiro trimestre ficou praticamente estável.

O lucro líquido somou R$ 2,823 bilhões, alta de 15,6% ante um ano e de 3,5% frente primeiro trimestre. As receitas totais somaram R$ 5,891 bilhões no segundo trimestre, alta de 22,65% frente ao mesmo intervalo de 2023 e de 4,2% em relação ao primeiro trimestre.

O retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROAE) caiu para 22,5% no segundo trimestre, de 22,8% no primeiro trimestre e de 22,7% no mesmo intervalo do ano passado.

O patrimônio líquido do banco foi para R$ 53,076 bilhões no segundo trimestre, acima dos R$ 45,7 bilhões de igual etapa do ano passado e de R$ 51,9 bilhões no primeiro trimestre.

O índice de basileia subiu para 16,2% no fechamento do segundo trimestre, de 15,4% no mesmo período de 2023, mas recuou levemente em relação aos 16,4% dos primeiros três meses do ano.

Os ativos totais sob gestão e administração alcançaram R$ 1,718 trilhão entre abril e junho, 23% acima do mesmo trimestre de 2023 e 6,25% dos R$ 1,636 trilhão ao final do primeiro trimestre.

A entrada líquida de recursos (net new Money) caiu para R$ 56 bilhões, de R$ 64 bilhões no primeiro trimestre.