Lucro líquido ajustado da Vamos cresce 92,8% e soma R$ 205,5 milhões no 2º tri

A Vamos registrou lucro líquido ajustado consolidado de R$ 205,5 milhões no segundo trimestre de 2024, o que representa um crescimento de 92,8% ante o mesmo intervalo de 2023. O crescimento foi impulsionado pelo segmento de locação.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação) ajustado da empresa subiu 31,6% entre abril e junho na comparação anual, para R$ 875,7 milhões. Já o lucro operacional (Ebit) ajustado registrou alta de 29,9%, atingindo R$ 680 milhões no trimestre.

Em seu release de resultados, a empresa explica que o Ebitda foi impulsionado, principalmente, pela evolução operacional do segmento de locação – principal gerador de Ebitda da companhia, representando, no trimestre, 97,5% do resultado operacional total da Vamos.

A receita líquida consolidada, por sua vez, atingiu R$ 1,883 bilhão no segundo trimestre de 2024, 28,2% maior que o apurado um ano antes.

A Vamos encerrou o período com alavancagem, medida pela dívida líquida/Ebitda, de 3,39 vezes, com uma dívida líquida de R$ 10,7 bilhões.