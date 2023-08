Lucro líquido ajustado da Raízen cai 52% no 1º trimestre da safra 2023/24

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2023 - 9:15 Compartilhe

São Paulo, 15 – A Raízen obteve lucro líquido ajustado de R$ 527 milhões no primeiro trimestre da safra 2023/24, encerrado em 30 de junho, informou nesta segunda-feira (14), a empresa, depois do fechamento do mercado. O resultado representa queda de 52% ante igual período do ano anterior, quando a companhia lucrou R$ 1,086 bilhão.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado totalizou R$ 3,3 bilhões, ante R$ 3,65 bilhões em igual trimestre de 2022/23, recuo de 11%. A receita líquida caiu 26% na mesma comparação, para R$ 48,8 bilhões. O Capex no trimestre subiu 9,1% na comparação anual, para R$ 1,629 bilhão.

O processamento de cana atingiu 26,8 milhões de toneladas no período, alta de 1,5% na comparação anual. A produção de açúcar avançou 12,8%, para 1,646 milhão de toneladas. Já a fabricação de etanol caiu 9,6%, para 951,7 milhões de litros. O mix ficou em 52% para o adoçante, ante 47% um ano antes.

Em comunicado, a Raízen também disse que diminuiu o volume vendido de etanol, 23,3%, para R$ 1,074 bilhão de litros, com preços pressionados no mercado local incentivando menor concentração de vendas. Também houve queda no volume vendido de açúcar, de 29,3%, para 1,920 milhão de toneladas. Apesar disso, a empresa destacou o ciclo favorável para o adoçante, “com preços se sustentando pelo 6º ano consecutivo”.

