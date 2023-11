Lucro líquido acumulado do BRB é de R$ 2 bilhões

Coluna do Mazzini 01/11/2023 - 12:23 Para compartilhar:

O lucro líquido acumulado do BRB até junho de 2023 foi de R$ 2 bilhões, considerando o período de 2019 ao primeiro semestre de 2023.

No mesmo período, os dividendos pagos ao Governo do Distrito Federal, acionista majoritário, foram da ordem de R$ 667,3 milhões. Os dividendos são utilizados pelo GDF para investimentos em áreas como infraestrutura, saúde e educação.

O número de clientes saiu de 650 mil no início de 2019 para atuais cerca de 7,3 milhões. O Banco até então tinha abrangência restrita ao DF e foco exclusivo no servidor. Atualmente, está presente em 93% dos municípios do País.

“Iniciamos um processo de transformação, fizemos investimentos em tecnologia, revisamos processos, criamos um modelo de atendimento. Hoje, temos orgulho de ser um Banco com presença nacional, portfólio completo e liderança em várias linhas, entre as quais o crédito imobiliário, onde ocupamos o 1º lugar desde 2021 e a 6ª posição nacional”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Destaque do processo de expansão, o BRB firmou parcerias que permitiram ao Banco ganhar destaque nacional e internacional. É o caso da realizada com o Flamengo, e que tem sido fundamental para o processo de nacionalização da marca e expansão do Banco. Dos atuais 7,3 milhões de clientes que o BRB possui, aproximadamente 3,5 milhões são oriundos do banco digital Nação BRB FLA. Com essa parceria, o BRB se tornou conhecido e o retorno de imagem obtido pelo Banco a está avaliado em R$ 2,5 bilhões nos últimos três anos, segundo dados de mercado a partir da metodologia IBOPE/REPUCOM.

Atualmente, o Nação BRB FLA é uma plataforma avaliada em R$ 1,35 bilhão e se encontra em fase de negociação para a inclusão de novos parceiros.

Outra parceria que tem permitido ao BRB uma maior projeção nacional refere-se à seguridade. A parceria com Wiz, realizada em 2021, possibilitou ao BRB ampliar sua atuação no segmento de seguros, onde recordes vem sendo sucessivamente quebrados.

Desde 2019, já foram vendidos mais de R$ 3,1 bilhões em prêmios. Por sua vez, no último ano, foi alcançada a marca de R$ 109 milhões de prêmios vendidos, o melhor mês da história.

Parte importante do sucesso na estratégia de expansão do BRB tem sido ainda o foco na qualidade do atendimento e experiência dos clientes. Isso se reflete, por exemplo, em cartões, que teve expansão da base de plásticos ativos, saindo da marca de 185 mil para quase 1 milhão de cartões emitidos.

O cartão BRB DUX foi considerado por 3 anos consecutivos como o melhor do Brasil.

Também merece atenção a concessão de crédito. O saldo da carteira saiu de R$ 9 bilhões para R$ 36,4 bilhões. O crédito rural também apresentou crescimento expressivo, superando 403%. O total concedido passou de R$ 203 milhões para mais de R$ 1,02 bilhão.

A carteira de imobiliário teve um aumento de 832%, quando comparados os dados de dezembro de 2018 e setembro de 2023. O total saiu de R$ 916 milhões para R$ 8,54 bilhões. Mostrando a força de sua projeção nacional, o BRB já é o 6º maior financiador do sonho da casa própria entre os brasileiros, com 6.830 unidades financiadas. Na região de Brasília, o número chegou a 3.626 unidades. Apenas em Goiás e na Paraíba, o BRB concedeu empréstimos para aquisição de 2.524 unidades, sendo 482 no estado nordestino no qual o BRB ainda é recém-chegado e já ocupa a 2ª colocação.

Importante também ressaltar que, mesmo com a expansão, o BRB conseguiu manter a qualidade da concessão de crédito em que a inadimplência tem se mantido em 2%, abaixo do mercado que registrou uma inadimplência de 3,6% em setembro de 2023.

Os esforços da gestão em implementar uma estratégia de expansão orientada na qualidade do atendimento e melhora da experiência do cliente resultaram em um novo modelo de atendimento, com a remodelagem das agências, ampliação das funcionalidades e inclusão de novos produtos, com o lancamento do Super App BRB. Isso permitiu ao BRB ganhar por 2 anos consecutivos o prêmio da revista International Banker..

A continuidade da estratégia de expansão do BRB visa garantir a sustentabilidade econômico-financeira da instituição que possui o compromisso de, como um banco publico, contribuir de maneira decisiva com o deeenvolvimento econômico, social e humano das regiões em que atua.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias