Lucro industrial na China sofre tombo de 38,3% no 1º bimestre com coronavírus

O lucro de grandes empresas industriais da China sofreu um tombo nos primeiros dois meses de 2020, à medida que os preços ao produtor caíram e os custos aumentaram em meio à pandemia de coronavírus.

Dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês) mostram que o lucro industrial chinês encolheu 38,3% no primeiro bimestre ante o mesmo intervalo do ano passado. No caso das estatais, a queda foi de 32,9% e das empresas privadas, de 33,6%. Fonte: Dow Jones Newswires.