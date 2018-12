Lucro industrial na China registra em novembro 1ª queda em quase três anos

O lucro de grandes empresas industriais da China registrou em novembro sua primeira queda em quase três anos, devido em grande parte a uma desaceleração nas vendas.

No último mês, o lucro industrial na China diminuiu 1,8% em relação a novembro do ano passado, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês) do país. Em outubro, o lucro havia crescido 3,6% na comparação anual.

A última vez que o setor industrial chinês havia tido queda nos lucros foi em dezembro de 2015, quando o declínio anual foi de 4,7%, de acordo com a provedora de dados Wind.

O avanço do lucro industrial da China tem perdido força nos últimos meses, em linha com a economia geral do país, em meio ao conflito comercial do gigante asiático com os Estados Unidos.

Entre janeiro e novembro, houve acréscimo anual de 11,8% no lucro da indústria chinesa. Nos dez primeiros meses do ano, porém, o ganho havia sido maior, de 16,3%. Fonte: Dow Jones Newswires.