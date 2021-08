Lucro industrial de empresas da China tem alta anual de 16,4% em julho

O lucro das empresas industriais chinesas subiu 16,4% em julho na comparação com o mesmo mês de 2020, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. Mais uma vez, a leitura trouxe uma desaceleração em relação ao mês anterior. Em junho, a alta anual havia sido de 20%. Nos primeiros sete meses do ano, a alta dos lucros industriais do país asiático foi de 57,3% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando a economia chinesa foi fortemente afetada pela pandemia da covid-19. Entre janeiro e junho, a alta havia sido de 66,9% na mesma base de comparação. O The Wall Street Journal não divulgou projeções para este indicador.

